MLB: Estos Venezolanos se declararon agentes libres en Las Grandes Ligas

José Herrera, José Quijada, y Luarbert Arias rompieron sus vínculos con sus respectivas organizaciones.

El viernes se dio a conocer a través de distintos reportes que los criollos José Herrera, José Quijada y Luarbert Arias han optado por romper sus vínculos con Cascabeles de Arizona, Angelinos de Los Ángeles y Marlins de Miami, para convertirse en agentes libres.

Herrera; que debutó en 2022 en Arizona y desde 2023 fue receptor suplente de su compatriota Gabriel Moreno, dejó promedio de .187 (166-31) con dos jonrones y 17 carreras impulsadas en 58 partidos, mientras que pasaba tiempo como el titular de la posición durante la ausencia de Moreno por una lesión en la mano.

Por su parte, José Quijada realizó solo dos apariciones al máximo nivel con los Angelinos (1.1 IP, 1 H, 0 CP, 2 BB, 3 K) e incluso fue puesto en asignación, pero al no ser reclamado por nadie fue enviado a Ligas Menores.

Entretanto, Luarbert Arias debutó este año en Grandes Ligas, pero no halló buenos resultados, al permitir 13 carreras limpias en 10.1 entradas de trabajo a lo largo de siete apariones. Por lo que, no fue de la confianza del manager Clayton McCullough y fue varias veces degradado a Ligas Menores.

