MLB: Estos son los candidatos al Cy Young de la Liga Nacional y la Americana para la temporada 2025

Skubal y Skenes, Americana y Nacional, respectivamente, siguen como los claros favoritos a llevarse el galardón. Luzardo y Ranger, con pocos votos.

Con la temporada 2025 de la MLB por acabar, con menos de 30 juegos por equipo por disputarse, la lucha por los premios, como el Cy Young, parece estar prácticamente definida.

Si bien todavía hay lanzadores que siguen con opciones para llevarse el galardón, tanto en la Liga Nacional como en la Americana, la actual encuesta de MLB.com indica que hay dos nombres que serían los favoritos.

En el viejo circuito, la lucha perdió intensidad luego de la lesión que dejó fuera por todo lo que queda de campaña a Zack Wheeler, abridor de los Filis, y, ahora, todo parece indicar que el resultado será unánime en favor de Paul Skenes. En el joven circuito, la pelea también apunta a un claro vencedor, Tarik Skubal, aunque las estadísticas suponen que todo podría ser más cerrado.

El derecho de los Piratas recibió 34 votos al primer lugar de 35 votantes. Su efectividad de 2.05 antes de la jornada del martes era fácilmente la mejor en el Viejo Circuito, mientras que sus 187 ponches compartían el tercer puesto.

Lo siguen Christopher Sánchez (Filis), con un solo voto en el segundo lugar, Freddy Peralta (Cerveceros), Logan Webb (Gigantes) y Yoshinobu Yamamoto (Dodgers). Ranger Suárez y Jesús Luzardo también recibieron votos, pero no para meterse de lleno en la pelea.

El zurdo de los Tigres, por su parte, recibió 33 de los 35 votos a la primera posición. Presenta récord de 12-4 y su efectividad (2.18) es la mejor de la Americana y su cifra de 216 ponches es la más alta en MLB.

Lo siguen Garrett Crochet (Boston), con los otros dos votos, Hunter Brown (Astros), Bryan Woo (Marineros) y Jacob deGrom (Rangers). Sin venezolanos que hayan recibido votos.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder