MLB: Este sería el infield de Astros de Houston sin Carlos Correa para 2022

Con la salida del puertorriqueño Carlos Correa, el encargado de suplirlo sería un prospecto dominicano de 24 años de edad que ya se pone a tono en la pretemporada del equipo.

Luego de la salida de su shortstop estelar a los Minnesota Twins, los Houston Astros se han empeñado este Spring Training en buscar al reemplazo ideal, y parece que ya lo consiguieron.

Se trata del prospecto dominicano de 24 años de edad, Jeremy Peña, quien fue tomado por la organización houstoniana en la tercera ronda del Draft de 2018 y desde entonces ha visto acción en los diferentes niveles de Ligas Menores.

Here are the top 5 prospects on the @Astros’ brand-new Top 30 list:

1. Jeremy Peña, SS

2. Korey Lee, C

3. Hunter Brown, RHP

4. Pedro Leon, SS/OF

5. Forrest Whitley, RHP

En 2021, Peña disputó 7 juegos en la Clase Rookie y posteriormente fue ascendido a Triple A, acumulando .297 de promedio de bateo con 10 cuadrangulares, 3 triples, 5 dobles, 21 carreras impulsadas, 25 carreras anotadas y 6 bases robadas en 145 turnos al bat.

Ante el inminente cambio de equipo de Carlos Correa para la campaña venidera, los Astros decidieron llamar al nacido en Santo Domingo, República Dominicana a los entrenamientos de primavera como invitado en el roster.

Durante la última semana, el mánager Dusty Baker le ha dado la oportunidad a Peña en cuatro encuentros y este no ha desaprovechado, manteniendo un AVG de .375 como primero en el orden y parador en corto.

Jeremy Peña también se ha visto respaldado por la experiencia de Yuli Gurriel en la inicial, José Altuve en la segunda base y Alex Bregman en la antesala, abriendo la posibilidad de que este sea el infield de Houston Astros durante la Temporada 2022.

