MLB: En duelo de Venezolanos Eduardo «E-Rood» Rodríguez de Arizona derrotó a Ranger Suárez de Filadelfia

Rodríguez (9-8) lanzó 6.0 sin permitir anotaciones y Suárez (12-7) lanzó 4.0 con seis rayitas en contra. Jorge Barrosa dio su primer jonrón en MLB.

En un duelo de venezolanos, uno más en la historia de las Grandes Ligas, ahora entre zurdos, Eduardo «E-Eood» Rodríguez se impuso a Ranger Suárez en la victoria 9-2 de los Cascabeles de Arizona sobre los Filis de Filadelfia.

Leer También: MLB: Robert Suárez de los Padres de San Diego entre los grandes, tercer Venezolano con un año de 40 juegos salvados en Las Mayores (+Lista)

El lanzador del equipo de Phoenix hizo respetar su casa y le ganó el segundo duelo entre ambos de la temporada a su homólogo de la franquicia de la «ciudad del amor fraternal». Lanzó por espacio de 6.0 innings, permitiendo seis inatrapables, otorgando tres boletos, ponchando a cinco y sin recibir carreras, dejando efectividad de 4.91 y llegando a nueve victorias. Suárez, por su lado, trabajó por cuatro entradas, pero toleró ocho inatrapables y seis anotaciones (todas limpias), con una base por bolas, dos abanicados y un ponche, dejando balance de 12-7.

En esta salida, Eduardo Rodríguez le dio una gran bocanada de aire a los suyos con su sólida labor, en su lucha por quedarse con un puesto en el Comodín la Nacional, quedando a un juego de ingresar. Y quienes le dieron un gran respaldo al zurdo abridor fueron Gabriel Moreno y Jorge Barrosa, además de Corbin Carroll (30-30). El receptor terminó de 5-3 con una producida y el patrullero de 4-3 con dos anotadas y una impulsada, producto de su primer jonrón en las Ligas Mayores.

Los Cascabeles explotaron temprano a Ranger Suárez. En el primer episodio fabricaron la primera y en el segundo capítulo le realizaron las otras cinco, con sencillo productor de dos de Marte y jonrón de tres de Carroll. Su labor hasta la cuarta entrada quedó en blanco, pero ya el daño estaba hecho.

Los Filis, por su lado, no pudieron apoyar a Suárez aplacados por Rodríguez y sus únicas anotaciones llegaron en el octavo.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder