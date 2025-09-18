MLB: El Venezolano Wilyer Abreu de Medias Rojas de Boston está cerca de volver al terreno de juego

El jardinero ya está en la etapa final de la recuperación de su lesión en la pantorrilla.

Cuando el invaluable jardinero derecho de los Medias Rojas, el venezolano Wilyer Abreu, abandonó el juego del 17 de agosto contra los Marlins con una distensión en la pantorrilla derecha, la esperanza era que estuviera fuera de acción sólo 10 días.

Un mes después, Abreu sigue recuperándose, pero al fin parece haber una luz al final del túnel. Y no podría ser en mejor momento para una ofensiva que ha batallado con altibajos con Abreu y Roman Anthony (distensión en el oblicuo izquierdo) fuera de acción desde el 3 de septiembre.

“Se va a quedar aquí [cuando el equipo vuele a Tampa el jueves por la noche], y el [viernes], tendrá un entrenamiento, va a correr las bases. Se siente mucho mejor”, dijo el manager puertorriqueño Alex Cora antes del final de la serie de Boston contra los Atléticos el jueves. “Acabo de hablar con él en la sala de pesas. Si todo va bien, volará a Tampa, y luego decidiremos cuándo activarlo”.

Sin otro contratiempo, Abreu podría estar en camino para regresar el sábado o domingo contra los Rays, o para el inicio de una serie de tres juegos en Toronto el martes.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder