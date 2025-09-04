MLB: El Venezolano Wilmer Flores de los Gigantes de San Francisco alcanza los 1.100 imparables en Grandes Ligas

El jugador se fue de 4-1 con una carrera impulsada para ayudar en el triunfo de Gigantes.

El venezolano de los Gigantes de San Francisco, Wilmer Flores, sigue demostrando lo fundamental que es para este equipo tras llegar a los 1.100 hits en su carrera dentro de las Grandes Ligas.

El criollo se fue de 4-1 con una carrera impulsada, un boleto y un ponche en el triunfo de los Gigantes 10-8 ante los Rockies de Colorado para acercarse al puesto de comodín.

Flores conectó este sencillo en la parte alta del tercer episodio por el jardín central para poder impulsar a Rafael Devers y poner el juego ese momento con marcador de 4-0.

Esta hazaña la consiguió en 13 temporadas dentro de las Grandes Ligas y además se convierte en el criollo número 36 en lograrlo dentro de Las Mayores, según Baseball Reference.

Wilmer se coloca a tres imparables de César Izturis y posterior a eso está el legendario Víctor Davalillo con 1.122 inatrapables.

Los Gigantes de San Francisco marchan en la tercera posición de la División Oeste de la Liga Nacional con marca de 71 victorias y 69 derrotas, estando a cinco juegos de los Padres.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder