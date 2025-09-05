MLB: El Venezolano Willson Contreras de Cardenales de San Luis estableció marca personal con 120 hits en una temporada

Superó su récord de 118 inatrapables que consiguió en la temporada de 2018.

El primera base Willson Contreras entró al juego entre sus Cardenales y los Atléticos a sólo un imparable de igualar su marca personal, establecida hace siete años cuando estaba con los Cachorros de Chicago.

Willson no esperó mucho y en su primer turno tuvo en cerrado duelo con el abridor Jeffrey Springs y en cuenta máxima de 3 y 2, logró conectar sencillo de rolling al jardín central ante una complicada recta que llegaba a 92.1 mph en la esquina de afuera.

Al carabobeño no le pegó la presión de conseguir una nueva marca personal y en su siguiente turno, apenas un inning después, hizo lo que ha hecho mejor que nadie en la novena de San Luis este año, impulsar carreras para el plato.

Contreras, volvió a castigar a Springs en cuenta de 3 y 2, con un pitcheo en la esquina, pero esta vez fue un slider que envió al jardín derecho para engomar a Iván Herrera. El criollo retirado en la segunda base cuando buscaba extender el batazo aprovechando el tiro a la goma del jardinero derecho.

Luego de fallar en su siguiente turno, Contreras cerró la faena en el octavo episodio cuando dio su primer triple del año y empujó 2 rayitas más cerrando el juego de 4-3 con 3 carreras empujadas.

Con los 3 hits dejó su nuevo tope personal en 120 y con las 3 fletadas extendió su marca de una temporada a 78, líder de los Cardenales.

En su primera temporada como primera base, el nativo de Puerto Cabello ha cargado la ofensiva de San Luis, equipo al que además de impulsadas, lidera en jonrones (20), dobles (30) y anotadas (66), estos últimos, nuevos topes de carrera.

Este año, el toletero también está a encaminado a conseguir nuevas marcas en juegos disputados (le faltan 9), en apariciones al plato (le faltan 4), y turnos al bate (le faltan 2), en una temporada exitosa.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder