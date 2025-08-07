MLB: El Venezolano Willson Contreras alza vuelo con Cardenales a punta de tablas

El criollo marcha líder de los Cardenales de San Luis con 16 jonrones y 64 carreras impulsadas.

La transición de la receptoría a cubrir la primera base para Willson Contreras fue tema de discusión durante los meses iniciales de esta temporada 2025 en la Gran Carpa. Pero luego de haberle tomado la medida a tal decisión ya se están viendo los resultados a favor y en especial, lo que tiene que ver con su aspecto de bateo para beneficio de los Cardenales de San Luis en esa cerrada pelea que tiene en la Liga Nacional para colarse a la ronda de los playoffs en octubre.

La noche de este martes en el segundo choque ante Los Ángeles en Dodger Stadium conectó el 16° cuadrangular de esta zafra 2025 pero no pudo evitar que los “pájaros rojos” perdieran 12-6 contra los vigentes monarcas de MLB.

Aún cuando las opciones de entrar por la ruta del Comodín en el “viejo circuito” podrían complicarse para los del estado de Misuri, el infielder nacido en Puerto Cabello sigue liderando los departamentos de jonrones y carreras producidas en San Luis (64) así como prosigue entre los mejores de su divisa con el madero.

Con el tercer año de los cinco pactados en el 2023, Contreras se tomó con paciencia la presión que tenía desde que fuera contratado y más para seguir el legado de una gloria de la organización como lo fue el careta puertorriqueño Yadiel Molina.

Ahora que pasó a defender la almohadilla inicial, el carabobeño se siente mucho más cómodo para tomar cada turno en el plato. Además con la experiencia a cuestas por más de una década de actividad en la MLB, sabe que ese elemento le permite colaborar al objetivo de calificar a la ansiada “fiesta de otoño” en octubre.

“Lo único que puedo controlar es cómo me desempeño en el campo y cómo trato a mis compañeros de equipo y cómo este club mantiene el buen ambiente”, afirmó días atrás en una entrevista que sostuvo con el periodista Eli Randolph del diario St.Louis Post-Dispatch.

Willson llegó a sonar fuertemente para ser cambiado de club antes de la Fecha Límite del pasado 31 de julio, pero en los Cardenales confían que el infielder sea parte de un grupo que aspira luchar hasta el final del calendario por esos boletos a los playoffs y revivir alegrías del pasado (siendo 2022 la última vez que participaron).

Hender «Vivo» González

Con información de Líder