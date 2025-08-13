MLB: El Venezolano William Contreras, protagonista en nuevo triunfo de Milwaukee sobre Pittsburgh 12-5

Los Cerveceros llegaron a 12 victorias seguidas al derrotar 12-5 a Pittsburgh, con el criollo yéndose de 3-2 con 4 impulsadas.

Los Cerveceros de Milwaukee sigue extendiendo su racha de victorias y William Contreras continúa con sus aportaciones a la causa. Y es que el equipo logró su triunfo seguido número 12 anotando 12 carreras (12-5) ante Pittsburgh.

El receptor Venezolano, titular en su posición y bateando tercero en el orden, terminó de 3-2 con dos boletos, un ponche y cuatro carreras remolcadas, llegando a cinco juegos seguidos conectando al menos un imparable y a cuatro consecutivos pegando al menos dos.

William Contreras impulsó su primera carrera del juego en la parte baja de la cuarta entrada, en un recital de cuatro para su equipo, luego de un sencillo al izquierdo para remolcar a Collins y poner las cosas 6-0. En el siguiente episodio impulsó dos más, ahora con indiscutible al derecho para llevar al plato a Ortiz y Frelick, para establecer el juego en 8-5. La última de sus empujadas llegó en la baja del séptimo tras recibir un boleto con bases llenas y remolcar a Durbin con la décima.

De esta manera, el cátcher venezolano ha impulsado al menos una rayita en sus últimos cinco juegos y, ahora, presenta promedio de .262 tras 112 hits en 427 turnos al bate, con 67 anotadas, 59 impulsadas y 12 jonrones.

William Contreras y Milwaukee están haciendo historia

Con este nuevo triunfo, los Cerveceros, según Jesse Rogers (ESPN), han fabricado 103 carreras en su racha de 12 victorias, el segundo equipo en las últimas 80 temporadas en anotar al menos 100 carreras en una racha de 12 victorias (Astros de 2004/109 carreras). Milwaukee tiene dos juegos consecutivos de 12 o más carreras por primera vez desde 2018.+

