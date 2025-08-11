MLB: El Venezolano William Contreras de Cerveceros fue el terror de los Mets, al irse de 4-3 con dos jonrones

El criollo se fue de 4-3 con dos cuadrangulares para darle la victoria a su equipo.

Los Cerveceros de Milwaukee complicaron el momento que atraviesan los Mets de Nueva York tras derrotarlos 7-6 en una noche en la que el venezolano William Contreras se convirtió en el líder ofensivo del equipo.

Leer También: MLB: Lo siguen abucheando y le vuelve a responder con el jonrón 21 del año José «Astroboy» Altuve nadie se lo quita, el ´Papá de los Yankees´

El criollo se fue de 4-3 con dos cuadrangulares, tres carreras impulsadas y dos anotadas para dejar su promedio de bateo en .255 y así comandar a los suyos al triunfo.

Los Mets iniciaron con fuerza en las primeras cuatro entradas al dejar un marcador de 5-0. Sin embargo, en la baja del cuarto episodio William conectó el cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para iniciar la remontada.

En ese mismo inning Joey Ortiz dio un sencillo por el jardín izquierdo para mandar al plato a Andruw Monasterio y Danny Jansen.

Para el quinto inning, Contreras envió la pelota a las gradas del jardín derecho con su jonrón 12 de la temporada para traerse consigo a Isaac Collins.

El juego se definió en la novena entrada con un jonrón solitario de Isaac Collins por el jardín derecho.

Los Cerveceros se ubican líderes de la División Central de la Liga Nacional con marca de 73-44, mientras que los Mets marchan segundos en el Este con récord de 63-55.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder