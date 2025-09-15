MLB: El Venezolano Robert Suárez de los Padres de San Diego responde con un relevo perfecto y llega a 38 juegos salvados

Los Padres de San Diego superaron por segunda jornada consecutiva a los Rockies y ahora tienen récord de (82-68). En esta oportunidad, Robert Suárez fue el encargado de poner el candado en el Petco Park una vez más.

El venezolano cumplió con un relevo perfecto ante los rocosos, ya que los tres outs del noveno inning fueron por la vía del ponche.

Robert Suárez sumó su juego salvado número 38 en la actual temporada, cifra que le permite aumentar su nuevo tope personal en su carrera y para seguir peleando por el liderato en todas las Grandes Ligas.

Al derecho solamente lo supera Carlos Estévez con sus 39 rescates, con los Reales de Kansas City. Asimismo, el vinotinto sigue siendo el mejor de este renglón en la Liga Nacional y con una diferencia de ocho salvados sobre Trevor Megill.

Por primera vez desde finales de agosto, que el taponero logra sumar un salvado en jornadas consecutivas.

El venezolano también sigue mostrando su buena relación entre ponches y boletos, ya que ha recetado a 11 bateadores y ha cedido un solo boleto en ocho innings y un tercio.

Robert Suárez con 38 salvados, sigue aumentando sus números y sigue viviendo su mejor año en su carrera en las Mayores. Además de esto, sella una victoria muy importante para los Padres que se acerca a la postemporada.

