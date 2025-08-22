MLB: El Venezolano Pablo López de los Mellizos de Minnesota cumplió con su primera apertura de rehabilitación en Triple-A

El derecho zuliano realizó 45 pitcheos en esta primera prueba buscando regresar a MLB.

El abridor derecho zuliano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, realizó este jueves su primera apertura de rehabilitación en Triple-A St. Paul, marcando su regreso a un montículo profesional desde principios de junio.

Leer También: La Vinotinto de las Alturas reta hoy a Canadá en el inicio de la FIBA AmeriCup Nicaragua 2025

López; que sufrió una distensión en el músculo redondo mayor de su hombro derecho, tenía programado realizar 45 lanzamientos o completar tres entradas, lo que sucediera primero.

No obstante, espació 1.2 episodios en los que permitió cuatro hits, una carrera, otorgó un boleto y ponchó a dos contrarios. Justamente empleó 45 pitcheos, de los cuales 26 cayeron en zona de strike. De acuerdo a reportes, su recta de cuatro costuras promedió 94.3mph y alcanzó las 95.3mph.

Por su parte, el entrenador atlético principal de los Mellizos, Nick Paparesta, comentó recientemente al periodista Matthew Leach de MLB.com que hasta ahora el criollo no ha tenido ningún problema en su rehabilitación y ha completado cada paso que le ha indicado la organización.

«No he tenido ninguna queja a lo largo de su rehabilitación. Su velocidad se ha mantenido bien. Su análisis se ve muy bien en sus salidas desde el montículo, y ahora solo es cuestión de prepararlo, aumentar la carga de trabajo, aumentar su capacidad de trabajo, como ya hemos comentado, y asegurarnos de que sus lanzamientos estén donde deben estar, de que se sienta cómodo con ellos y de que esté contento con su rendimiento», explicó.

Cabe destacar que Pablo López necesitaría una o dos aperturas más en Ligas Menores para seguir poniéndose a tono, construir su cuenta de pitcheos y de compostura para poder afrontar el ritmo competitivo de Grandes Ligas.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder