MLB: El Venezolano Miguel Rojas recibió el premio especial Campanella por parte de los Dodgers de Los Ángeles

El criollo revalidó el premio conseguido en el 2024 por resaltar los valores de la franquicia.

El grandeliga venezolano, Miguel Rojas, fue premiado la noche de este sábado con el Premio Campanella por parte de los Dodgers de Los Ángeles debido al gran trabajo que ha realizado con el equipo esta temporada.

La entrega de esta distinción se llevó a cabo en el Dodger Stadium justo antes del triungo 7-5 que registraron ante los Gigantes de San Francisco.

«Miguel Rojas recibió el Premio Campanella el cual es presentado al jugador de Los Dodgers que mejor ejemplifica el espíritu y liderazgo de Roy Campanella a lo largo de su vida y carrera en Los Dodgers. ¡Felicidades, Miggy!», dijo el club en sus redes sociales.

Esta es la segunda ocasión en la que el venezolano consigue el Premio Campanella, justo después de haberla recibido durante la temporada pasada por la entrega que dio con el equipo.

Rojas, de 36 años, se une así a Clayton Kershaw (2013-2014) y Justin Turner (2019-2020) como los únicos jugadores en recibir este premio en años consecutivos.

Asimimsmo, es el cuarto jugador en la historia de la franquicia estadounidense en ganar múltiples premios junto a los mencionados Kershaw y Turner, así como Chase Utley en 2016 y 2018.

