MLB: El Venezolano Miguel Rojas de los Dodgers de Los Ángeles colgará los spike en 2026

El criollo de 36 años aseguró que quiere retirarse como jugador profesional vistiendo la camiseta de Los Dodgers.

Miguel Rojas cuenta con una gran experiencia en el beisbol de las Grandes Ligas siendo uno de las piezas claves en la alineación de los Dogers de Los Ángeles, su actual equipo.

El nacido en Los Teques jugará a partir de este lunes la Serie de Campeonato ante los Cerveceros de Milwaukee y buscará seguir su camino al bicampeonato.

A través de declaraciones en la celebración del pasado viernes el criollo asomó que su carrera ya estaría llegando a su punto final.

“Ha sido una experiencia increíble. Lo he dado todo cada noche durante los cuatro años que llevo aquí (con Dodgers). Y espero poder terminar mi carrera aquí el año que viene. Porque me retiraré después del año que viene”, dijo.

A los 36 años, el venezolano Miguel Rojas atraviesa su segundo ciclo con los de California, equipo con el que inició su trayectoria en las Grandes Ligas en la campaña de 2014. Luego pasó una larga pasantía de ocho años con Miami Marlins.

Su regreso a la organización angelina se concretó mediante un canje, y desde entonces, Rojas se ha transformado en una figura clave dentro del vestuario. En los últimos tres años, ha demostrado ser un infielder seguro, un referente de liderazgo y un bateador oportuno capaz de aportar estabilidad tanto dentro como fuera del terreno.

El criollo se aproxima ahora a una etapa decisiva en su carrera: al finalizar la actual temporada se convertirá en agente libre. Todavía no se sabe si cerrará su ciclo en MLB vistiendo nuevamente el uniforme de los Dodgers, algo que él desea, o si el destino lo llevará a otro club.

Durante sus cuatro campañas con Los Ángeles, Rojas acumula 281 imparables, entre ellos 58 dobles, un triple y 19 cuadrangulares. También ha sumado 103 carreras impulsadas, 141 anotadas, 21 bases robadas y un promedio de bateo de .248 en 426 compromisos.

