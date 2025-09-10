MLB: El Venezolano Luis Rengifo produjo en paliza de Angelinos sobre Mellizos 12-2

El carabobeño empujó tres carreras y ya suma 40 en lo que va de año con los ‘serafines’.

Luis Rengifo fue la voz de mando para que los Angelinos de Los Ángeles apalearon 12-2 a los Mellizos de Minnesota en el segundo de la serie el martes en Angel Stadium.

Leer También: MLB: El Larense Gabriel Moreno de Cascabeles de Arizona tiene veneno en su bate

El venezolano dio forma al ataque de los locales en el primer episodio, al pegar sencillo impulsor de dos rayitas para abrir el marcador. Mientras que, en el quinto, Chris Taylor hizo lo propio para traer otras dos carreras, seguido de otro hit de Rengifo para traer la quinta anotación del compromiso.

No obstante, los Angelinos anotaron cuatro más en el sexto y tres en el séptimo, para dar casi por sentenciada la pizarra. En el noveno, Ryan Fitzgerald pegó HR con corredor a bordo para agregar las únicas carreras de los Mellizos en el juego.

Es así que, la victoria fue para Kyle Hendricks (7-9) y el derrotado fue Zebby Matthews (4-5). Al mismo tiempo, el más destacado de la ofensiva angelina fue Yoán Moncada de 4-2 con cuadrangular, tres anotadas y el mismo número de traídas al plato. Chris Taylor pegó dos estacazos en cuatro veces en la caja de bateo e impulsó cuatro carreras.

Mientras que, Luis Rengifo se fue de 5-2 con tres remolques para llegar a 40 en lo que va de año, y Oswald Peraza triplicó en cinco apariciones al plato.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder