MLB: El Venezolano Luis Rengifo mostró su poder al conectar su sexto jonrón del año con los Angelinos de Los Ángeles

El criollo conectó su sexto cuadrangular de la temporada.

Los Angelinos de Los Ángeles vencieron 7-4 a los Tigres de Detroit en un intenso partido donde brilló el venezolano Luis Rengifo, quien mandó la pelota directo a las gradas para sentenciar el marcador.

El equipo abrió el marcador en la parte alta del primer episodio con un doble de Taylor Ward por el jardín central para mandar al plato a Mike Trout.

En el cuarto episodio Jo Adell pegó un cuadrangular (25 del año) por el jardín izquierdo para que Taylor Ward y Yoán Moncada anotaran y poner el juego 4-2 a favor de Angelinos.

Para la parte baja del cuarto episodio el venezolano Gleyber Torreo pegó su doble 18 de la campaña por el jardín izquierdo para impulsar a Javier Báez.

Angelinos tomó el liderato nuevamente con un jonrón de Taylor Ward con el que se trajo al plato a Nolan Schanuel.

El partido se definió enb la octava entrada con un jonrón solitario del criollo Luis Rengifo para llegar a seis en la temporada.

Los Angelinos marchan cuartos en la División Oeste de la Liga Americana con marca de 56 victorias y 61 derrotas.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder