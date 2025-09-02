MLB: El Venezolano Luis García de los Astros de Houston ganó en su regresó al montículo de Las Grandes Ligas

«La Mecedora» ganó en su vuelta a las Grandes Ligas.

Luego de dos temporadas sin poder lanzar debido a la cirugía Tommy John, Luis García tuvo un regreso victorioso a Las Mayores este lunes. “La Mecedora” se llevó la victoria en el triunfo de los Astros de Houston 8-3 sobre los Angelinos de Anaheim.

Tras 853 días sin lanzar, el bolivarense tuvo labor de seis entradas completas, en las que permitió tres hits y mismo número de carreras, no otorgó boletos y recetó seis ponches, dejando su efectividad en 4.50.

Las carreras permitidas por García fueron producto de jonrones de Zach Neto y Jo Adell en la cuarta entrada.

Altuve sentenció la historia

José Altuve cerró con broche de oro el duelo ante los serafines con un jonrón de dos carreras en la baja de la octava entrada, poniendo el 8-3 final.

Este fue el jonrón 24 de Altuve en la temporada, quien se fue de 4-2 y dejó su promedio en .274 para los siderales.

