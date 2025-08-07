MLB: El Venezolano Lenyn Sosa de Medias Blancas de Chicago vive su mejor momento en la temporada 2025

El criollo tiene al menos un imparable en sus últimos nueve compromisos con los Medias Blancas.

Lenyn Sosa está envuelto en su mejor momento de la campaña con los Medias Blancas de Chicago y eso lo demuestra su racha activa de nueve juegos consecutivos conectando un imparable, la más larga en su carrera.

Ahora bien, el miércoles en la derrota 8-6 frente a los Marineros de Seattle en T-Mobile Park, el oriundo de Puerto Ordaz conectó jonrón por segunda jornada seguida, tercera vez que lo logra en su paso por MLB, para llegar a 13 en lo que va de zafra.

Durante ese lapso de nueve choques dando de hit, el torpedero de 25 años batea para promedio de .438 (de 32-14) con cuatro cuadrangulares, ocho carreras impulsadas, el mismo número de anotadas y 26 bases alcanzadas. Su OBP es de .500, su Slugging de .813 y su OPS de 1.313 en 36 visitas al plato.

El rendimiento da frutos

No obstante, lo de Lenyn Sosa no ha sido solo durante esta racha, sino que ha venido haciendo las cosas bien en los últimos meses. Batea .300 (de 220-66) con 11 vuelacercas, 35 producidas y OPS de .846 en sus últimos 61 juegos desde el 8 de mayo.

En consecuencia, ya está estableciendo topes en su carrera y se encuentra a las puertas de su primera temporada de 100 hits (tiene 97) y al menos 50 remolcadas (ostenta 45). Al mismo tiempo, su OPS es más de 100 puntos mayor al del año pasado (.624 vs. .754).

Adicionalmente, su OPS+ es mayor a 100 por primera vez en su trayectoria. Ello quiere decir que está sobre el promedio de los bateadores en las Mayores (en este momento tiene 109; 9% mejor que la media).

Hender «Vivo» González

Con información sw Líder