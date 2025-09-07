MLB: El Venezolano Lenyn Sosa de Medias Blancas de Chicago alcanza 20 jonrones por primera vez en su carrera

El infielder criollo de los Medias Blancas tiene 11 para la calle después de la pausa del juego de las estrellas.

Lenyn Sosa conectó este domingo un batazo bastante especial para los registros de su joven carrera.

Y es que el guayanes llegó a 20 cuadrangulares por primera vez, al descifrar el primer envío -una sinker a 92.6mph- de su turno ante Charlie Morton durante la parte alta de la tercera entrada del último de la serie entre Medias Blancas de Chicago y Tigres de Detroit en Comerica Park.

El batazo salió a una velocidad de 109.8mph y registró una distancia de 451ft, siendo indudablemente su conexión de HR más poderosa, pues es el de mayor salida y proyección de los 20 que ha empalmado este año.

Ahora bien, este es su tercer estacazo en sus últimos siete juegos y el undécimo después de la pausa del juego de las estrellas, empatando a Eugenio Suárez, Salvador Pérez y William Contreras con la mayor cantidad entre los criollos.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder