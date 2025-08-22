MLB: El Venezolano Jesús Luzardo es el mejor pitcher en la rotación de los Filis de Filadelfia

El criollo figura como líder del equipo en triunfos con 12 y 2° en ponches con 170.

Jesús Luzardo (12-6, 4.10 de efectividad) sobresale como el principal abridor en la rotación de los Filis de Filadelfia. El criollo es el pitcher más ganador con 12 victorias, líder en aperturas con 26 y segundo en ponches con 170, a 25 del lesionado Zack Wheeler, quien tiene 195.

El serpentinero nacido en Lima, Perú, pero hijo de venezolanos, está por encima de figuras como Wheeler (10-5), Cristopher Sánchez (11-4) y el zurdo larense Ranger Suárez (9-6). Por si fuera poco, figura como tercero en triunfos de la Liga Nacional, colíder en juegos iniciados y quinto en toleteros guillotinados. Es decir, anda metido en la crema entre los mejores lanzadores en las Grandes Ligas.

“Para nosotros lo mejor que podemos hacer es seguir adelante y demostrar que somos una rotación de primera línea”, dijo Luzardo a mlb.com.

Luzardo estuvo colosal en la tarde del miércoles en el triunfo 11-2 para la barrida en la serie de tres juegos contra los Marineros de Seattle. En seis innings ponchó a 12, no dio boletos, solo aceptó tres imparables. Su único pecado fue en el primer capítulo cuando permitió un jonrón solitario el dominicano Julio Rodríguez con dos outs en la pizarra.

Al siniestro solo le faltó un ponche para igualar su tope de 13 en un partido, establecido el 23 de julio de 2023 contra los Rockies de Colorado cuando pertenecía a los Marlins de Miami.

Con su magistral actuación, Luzardo también se convirtió en el séptimo lanzador de Filadelfia en trabajar 6 actos o menos con 12 o más ponches en un encuentro desde 1901. Se unió a Brandon Duckworth, Cole Hamels, Aaron Nola (3 ocasiones), Nick Pivetta, Curt Schilling (2) y Vince Velásquez, según Elias Sports Bureau.

Los Filis andan con 4 triunfos en fila. Tienen marca de 74-53, escapados en la punta del Este de la Liga Nacional.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder