MLB: El Venezolano Gleyber Torres en procura de los mil imparables de por vida en Grandes Ligas

En serie de tres fechas ante los Guardianes, en Detroit, intentará alcanzar los 1000 hits.

Apenas media docena de hits separan a Gleyber Torres de convertirse en el 1404° bigleaguer de la historia que logra cosechar al menos mil petardos.

Torres, de 28 años de edad, quien está en su octava temporada en Grandes Ligas, primera con los Tigres de Detroit, ha conectado 124 incogibles en 134 juegos este año para redondear un total de 994 hits en 1022 juegos desde que se estrenó con los Yanquis en abril de 2018.

Leer También: MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del lunes 15 de septiembre de 2025 en Las Grandes Ligas

Tras irse en blanco en nueve visitas al plato durante la última serie que disputaron los bengalíes el pasado fin de semana en Miami, Torres y los Tigres regresan esta semana al Comerica Park de Detroit, para los últimos seis compromisos de la ronda eliminatoria en casa: entre hoy y el jueves enfrentarán a los Guardianes y entre viernes y domingo celebrarán serie interligas contra los Bravos. Para la última semana tienen programados seis encuentros en calidad de visitante, en Cleveland (23, 24 y 25) y en Boston(26, 27 y 28).

Contra el rival más inmediato, el club de Cleveland, ante el que se medirá en seis de los últimos doce juegos, Torres tiene average vitalicio de .286 (de 156-38), .387 de OBP y .466 de slugging en 40 juegos con 24 anotadas, 5 jonrones, 19 carreras remolcadas.

Torres será el 42° toletero venezolano que logre registrar mil indiscutibles en la historia de MLB y el segundo que alcance esa meta durante la presente campaña.

El pasado 1 de septiembre lo consiguió el yaracuyano Luis Arráez, de los Padres de San Diego, al despachar tres sencillos en encuentro contra los Orioles. Lo hizo en el 818° juego de su carrera.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder