MLB: El Venezolano Gleyber Torres de Tigres de Detroit se reencontró con el cuadrangular, el 15 de la temporada 2025

El caraqueño guio la blanqueada de los Tigres de Detroit.

Gleyber Torres fue la bujía de los Tigres de Detroit la noche de este sábado. Con un jonrón del caraqueño, los bengalíes vencieron 6-0 a los Medias Blancas de Chicago.

Este fue el vuelacercas 15 del criollo en la temporada. De hecho, no daba un batazo de vuelta completa desde el 25 de agosto frente a los Atléticos.

En la baja de la cuarta entrada, Torres sacó todo su poder ante los envíos de su compatriota Martín Pérez, y con dos corredores a bordo, mandó la pelota a los graderíos del jardín izquierdo, poniendo la pizarra 6-0.

En la séptima entrada, Gleyber pegó un sencillo para cerrar su faena ofensiva de 3-2 con tres remolcadas y una anotada, dejando su average en .261.

En este mismo encuentro, Martín Pérez fue duramente castigado por la ofensiva de Detroit, ya que en cuatro entradas permitió las seis carreras y dejó su efectividad en 3.15, llevándose la derrota. El pitcher ganador fue el candidato al Cy Young de la Liga Americana Tarik Skubal.

