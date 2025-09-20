MLB: El Venezolano Gleyber Torres de los Tigres de Detroit alcanzó los mil hits de por vida en Grandes Ligas

El criollo terminó de 4-3 contra los Bravos el sábado y se convirtió en el 42° venezolano en alcanzar la cifra mencionada.

Gleyber Torres sigue inscribiendo su nombre en los registros de historia de las Grandes Ligas y para los venezolanos. Y es que el caraqueño se convirtió en 42° toletero criollo que llega a los mil imparables de por vida en el mejor béisbol del mundo.

Leer También: MLB: Eugenio «Bolibomba» Suárez llegó a 47 jonrones y cada vez más cerca de los 50 bambinazos en la temporada

Este sábado, en la jornada del mediodía de la MLB, contra los Bravos de Atlanta, Gleyber Torres terminó de 4-3, con una anotada y un ponche, para alcanzar la ya mencionada cantidad.

El bateador llegó al sábado con 998 indiscutibles en su carrera y alcanzó el logro en el tercer inning, al conectar su segundo inatrapable del encuentro ante el zurdo Joey Wentz, con línea al jardinero central.

Tras el imparable, que lo convierte en el segundo en conseguirlo esta temporada después de Luis Arráez, Gleyber Torres conectó otro sencillo, el 1.001 en su carrera, significando el tercero en tres turnos en el juego, esta vez en el quinto episodio.

El caraqueño necesitó 1.027 juegos y 3.786 turnos al bate en su carrera para llegar a los mil hits, 139 y 505, respectivamente, con los Tigres de Detroit, con los que ha conectado 131 imparables desde su llegada este año desde los Yankees de Nueva York, con los que debutó en 2018 y con los que jugó 888 juegos, tomó 3.281 turnos y conectó 870 hits.

En su carrera, ha conectó 175 dobletes, cuatro triples y 154 jonrones, que forman parte del hito recién alcanzado.

Desde su debut, el venezolano solo ha tenido una temporada en la que no ha podido superar el centenar de imparables en Grandes Ligas y se trató de la del 2020, año de la Pandemia. Pero, desde 2018, han sido siete temporadas de ocho que supera los 100.

Acuña y León, sin la suerte de Gleyber Torres

Otros dos venezolanos presentes en el juego fueron Ronald Acuña Jr., quien terminó de 3-0 con una anotada, dos boletos y un ponche, y Sandy León, quien culminó de 4-0 con un ponche.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder