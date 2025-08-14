MLB: El Venezolano Gabriel Arias de Guardianes de Cleveland llega a 9 cuadrangulares en la temporada 2025

El campocorto oriundo de La victoria firmó la jugada ofensiva más resaltante de su equipo.

Aunque la victoria se decantó para Miami Marlins, el encuentros nos dejó una actuación del venezolano Arias que destacó en ese 13-4 definitivo del lado de los segundos de la División Central de la Liga Americana.

En un encuentro apabullante, Miami propinó un golpe tempranero sobre la mesa en el primer inning con un jonrón de doble carrera de Xavier Edwards (2) y otro de Jakob Marsee (2) para sus primeras 4 carreras.

En la misma entrada, Steven Kwan bateó jonrón en solitario y reducir la diferencia.

El empate llegó en la baja del 4to inning, con el cuadrangular de sensación del criollo Gabriel Arias con 2 hombres en circulación; dicha acción fue lo más destacado de su equipo y la última suma en el marcador para ellos en la noche.

El empate duró poco, pues a pesar de la última señal de vida de los Cleveland Guardians, los Marlins respondieron con potencia en las entradas siguiente.

En la Alta del 5to, Jakob Marsee repitió la hazaña con otro vuelacercas para llevar a Liam Hicks al plato como acompañante. Luego en el 6to, un cuadrangular de Graham Pauley y un triple de Xavier Edwards sumaban 5 carreras más.

En el 7mo episodio, llegaron 2 carreras adicionales para cerrar una actuación de gran impacto del equipo visitante.

Arias por su parte, fue el estelar de los Guardians y hasta este punto promedia .236 con 74 imparables, 9 cuadrangulares, 43 carreras impulsadas y 4 bases robadas para el campocorto, consolidado con el equipo de Cleveland.

Eury Pérez (5-3) se alzó con la victoria contando con 8 ponches en 5 entradas, mientras que el pitcher perdedor fue Kolby Allard (2-2), permitiendo 2 carreras en 1 entrada y 1 tercio.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder