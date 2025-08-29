MLB: El Venezolano Francisco Álvarez de los Mets de Nueva York se fractura el meñique tras pelotazo

El receptor ahora tendrá que esperar un par de días para poder volver a la acción.

El receptor venezolano de los Mets de Nueva York, Francisco Álvarez, sigue atravesando un complicado momento en las Grandes Ligas tras sufrir una nueva lesión en su primer juego de rehabilitación.

El criollo, que ya se encuentra en lista de lesionados tras un esguince en el ligamento colateral cubital del pulgar derecho, tuvo un nuevo contratiempo en Triple-A Syracuse.

Álvarez recibió un pelotazo mientras se encontraba cumpliendo un turno al bate y esto le causó una fractura en el meñique izquierdo, por lo que tendrá que extender su regreso a las Grandes Ligas.

De acuerdo con MLB.com, se espera que el venezolano pueda volver a jugar en unos tres días debido a que es una fractura pequeña. Sin embargo se mantendrá bajo estudios médicos.

Francisco Álvarez estaba teniendo una gran temporada tras regresar a Grandes Ligas por una lesión a inicios de campaña. Cosecha actualmente un promedio de bateo de .265 con 49 imparables y siete jonrones.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder