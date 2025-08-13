MLB: El Venezolano Francisco Álvarez aportó con dos jonrones en la victoria de los Mets sobre Bravos 13-5

El venezolano puso 2 vuelacercas que fueron sensación en el Citi Field.

El dominante encuentro de New York Mets sobre los Bravos de Atlanta culminó con 13-5, con una participación clave de Álvarez en la ofensiva de los 2dos de la División Este de la Liga Nacional.

Aunque la victoria se decantó para el equipo neoyorquino, el marcador lo inauguraron los Bravos con una carrera de Jurickson Profar.

En la la baja de la Segunda entrada, Cedric Mullins pegó un sencillo remolcador que llevó a Pete Alonso al plato. Poco después, Francisco Álvarez puso su primer cuadrangular de la noche, y su 5to en la temporada, mientras Mullins circulaba para el 3 – 1 momentáneo.

En la baja del 3er inning se repitió la historia con otro jonrón, esta vez por cuenta de Pete Alonso con un hombre en circulación.

La respuesta de Atlanta se vivió poco después, con un doble fuerte de Nacho Alvarez Jr por el jardín izquierdo de Brandon Nimmo para que anotaran Michael Harris II y Ozzie Albies. Más adelante, el mismo Alvarez Jr anotó siguiendo a Vidal Bruján.

Dado inicio la Bajo del 4to Inning, las cosas se complicaron para el equipo de Atlanta, luego de que Brandon Nimmo anotara su cuadrangular con Francisco Lindor y Juan Soto en circulación para el 8-5, diferencia que no haría más que aumentar para los Mets.

Pronto Francisco Álvarez haría su segunda contribución notable de la noche pegando un doble que llevaría a Cedric Mullins a su segunda carrera anotada, y posteriormente él mismo haría lo propio llegando al plato en la baja del 5to.

Pete Alonso consiguió otro vuelacercas en la sexta entrada para la carrera única de parte, y el avance de New York continuó en la baja del 7mo con otro jonrón espectacular de Francisco Álvarez, entre el jardín izquierdo y central, para sumar otras 2 rayitas y el 13-5 final.

Por su parte, el cácher venezolano sumó 6 cuadrangulares en esta temporada, y promedia .254, con 20 carreras anotadas, 19 remolcadas y 43 hits.

Finalmente, el pitcher Gregory Soto (1-3) se alzó con la victoria habiendo pichado 1 entrada y un tercio, mientras que el perdedor fue Spencer Strider (5-10), lanzador que permitió 8 carreras limpias, le propinaron 8 hits y otorgó 2 boletos en 4 entradas.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder