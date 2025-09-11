MLB: El Venezolano Eduardo «E-Rood» Rodríguez apoya en la victoria de los Cascabeles de Arizona

El lanzador zurdo sigue sumando buenos resultados en la lomita y se llevó su séptima victoria de la zafra.

Con gran aporte de Ildamaro Vargas, los Diamond Backs sumaron su victoria Nro 71 de la temporada, al tiempo que Eduardo Rodríguez exhibía una apertura de calidad que le dio la victoria.

El zurdo abridor de los D-backs fue parte esencial de la victoria 10-5 sobre los Medias Rojas de Boston la noche de este miércoles en el Chase Field, lanzando por 6 entradas y registrando 4 ponches, 1 carrera limpia permitida y 1 boleto otorgado, dejando su efectividad en 5.22 y manteniendo su record en 7-8.

Adicional a la noche triunfal de Eduardo Rodríguez que le suma para consolidarse en la rotación de Arizona en este 2025, otro que no pasó desapercibido fue el toletero Ildemar Vargos, quien conectó su tercer jonrón de la temporada regular con 2 hombres en circulación.

Vargas se fue del encuentro de 2-2, con 1 HR y 3 carreras remolcadas para convertirse en el hombre más valioso del compromiso.

Finalmente, el pitcher perdedor fue el americano Payton Tolle (0-1), con su primera derrota de la temporada, permitiendo 2 cuadrangulares y 5 carreras limpias en solo 3 entradas de labor.

