MLB: El Venezolano Anthony Santander de los Azulejos de Toronto podría volver para la postemporada

El criollo retomó las sesiones largas de bateo en el terreno y haciendo tiros, apuntando a los playoffs con los Azulejos.

Anthony Santander parece tener esperanzas de regresar en la presente temporada con los Azulejos de Toronto, su primera con el equipo, pues parece haber una luz al final del túnel en una campaña de altibajos alrededor de su lesión.

Y es que, después de varios meses de incertidumbre y una recuperación bastante lenta, parece que hay una posibilidad de que el jardinero criollo pueda aparecer en la postemporada, si los Azulejos terminan clasificando.

Antes del inicio del primer juego de la serie de tres en el fin de semana contra los Cerveceros de Milwaukee en el Rogers Centre, el venezolano hizo de todo un poco, incluyendo rondas regulares de práctica de bateo y haciendo tiros en el terreno. Seguirá con estas tareas durante todo el fin de semana, para luego viajar a Cincinnati con el equipo para una serie que inicia el lunes.

Si todo va bien, el equipo canadiense espera que pueda comenzar los juegos de rehabilitación a finales de la próxima semana, lo que podría ponerlo en camino para estar listo más adelante en septiembre.

De recuperarse como se espera y de ser el mismo que el año pasado, Toronto habrá sumado a una pieza valiosa para afrontar la postemporada. Esperan al jugador que firmaron invierno pasado por un acuerdo de cinco años y US$92.5 millones. A ese bateador que conectó 44 jonrones con los Orioles hace un año y unirlo a su fuerte lineup.

Anthony Santander abrió la temporada del 2025 bateando apenas .179 con un OPS de .577, sin embargo, estuvo batallando con demasiada frecuencia con lesiones antes de que su problema en el hombro finalmente lo llevara a la lista de lesionados.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder