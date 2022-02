MLB: El Rey David encontró el beisbol como un tesoro

David Concepción es uno de los jugadores venezolanos que dejó una marca por su paso en la Gran Carpa. El campocorto nativo de Ocumare de la Costa conversó con los periodistas Raúl Ramos, Ricardo Gibbon y Jorge Colón Delgado.

Leer Tambien: Los managers anunciados, confirmados y ratificados (hasta ahora) para la LVBP 2022-2023

El aragueño contó la anécdota de como encontró su camino en el beisbol. «Yo no sabía que mi papá era fanático de los Leones del Caracas y gracias a él encontré en un baúl, un tesoro. Me disfracé con lo que encontré ahí y fui a la sala. Ese fue el primer acercamiento al beisbol» abundó el shortstop exgrandeliga. «Luego empecé a practicar y más grande me contó la historia de como llegó eso a la casa» continuó.

David Concepción en la entrevista, también dejó en cualro cuáles eran sus jugadores predilectos para tomar como ejemplo. «Admiraba a César Tovar y a Vitico Davalillo, nunca pensé que iba allegar a ser compañero de ellos. Aunque nunca fui fanático del Caracas, sino del Industriales de Valencia» aseguró.

También su firma estuvo cerca de tener un girno inesperado, de la mano de una de las míticas estrellas de la pelota venezolana. «Carrasquelito (Alfonso Carrasquel) me buscó para firmar con los Mets de Nueva York, porque el era scout de ellos. Lamentablemente Wilfredo Calviño me había firmado antes de ir a Caracas, con los Rojos de Cincinnati y los Tigres de Aragua» agregó.

Desde ese momento, su carrera en Cincinnati fue en ascenso hasta llegar a nueve Juegos de Estrellas, cinco guantes de oro y tres nominaciones como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. En sus 19 años con la divisa de los Rojos, David Concepción dejó marca de .267/.3227.357 con .679 de OPS y más de 100 jonrones en su camino con Cincinnati.

conlasbasesllenas.com