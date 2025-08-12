MLB: El receptor Venezolano William Contreras lidera escape de Cerveceros de Milwaukee

El receptor criollo ha sido clave con su bateo en los 9 triunfos en fila de Milwaukee.

Los Cerveceros de Milwaukee han tenido unas últimas semanas de ensueño, siendo uno de los equipos más calientes del beisbol y enfilándose a la postemporada mejorando su actuación de la campaña pasada.

Hasta el domingo el equipo de Wisconsin ha estado caliente en la segunda mitad ganando 17 de 21 juegos, incluidos 9 de los últimos 10, todos ellos en fila, el más reciente, este domingo cuando batieron en casa a los Mets de Nueva York con un protagonista habitual en esta segunda mitad de temporada, William Contreras.

El de Puerto Cabello alineó como cuarto bate y designado de los lupulosos, y respondió ligando de 4-3 con 2 jonrones, 3 impulsadas y par de anotadas… Contreras ha estado especialmente encendido después de la pausa del Juego de las Estrellas. Antes de la misma el careta criollo, considerado uno de los mejores del mundo, tuvo uno primera parte de temporada muy por debajo de lo esperado con una línea de .245/.351/.347, con 6 jonrones y 37 impulsadas en 99 juegos.

Después del Clásico de mitad de temporada, ha aparecido el 2 veces ganador del bate de plata ligando al son de .294/.365/.553, duplicando su producción de vuelacercas con seis y remolcando a 15 compañeros en 21 juegos disputados, pero el aporte de Contreras no se limita al madero, porque desde la receptoría, ha sabido guiar a un cuerpo monticular que es cuarto de todas las Grandes Ligas en efectividad y en promedio al bate de los contrarios, octavo en ponches y décimo primero en WHIP.

El menor de los Contreras ha sido clave en el rendimiento del novato sensación Jacob Misiorowski, así como en el exitoso regreso del veterano Brandon Woodruff quien se perdió todo 2024 y casi toda la primera mitad de 2025 por una lesión.

La directiva de Milwaukee no hizo grandes movimientos antes de la fecha límite de cambios, pero están reforzados internamente con el regreso del nivel estelar de Contreras, la pieza clave del engranaje que ha catapultado a los Cerveceros a 6 juegos de ventaja sobre los Cachorros de Chicago y quien le da a esta novena otro nivel cuando está en el tiempo.

Cuando resta alrededor de mes y medio por disputar en la ronda regular, los calientes Cerveceros y William serán protagonistas principales en la disputa por los máximos honores.

Hender «Vivo»# González

