MLB: El receptor Venezolano Sandy León regresará a Las Grandes Ligas con Bravos de Atlanta

El receptor venezolano tuvo su tercer llamado esta temporada a MLB con Atlanta, donde tiene un turno en dos juegos y un ponche.

Sandy León, un experimentado receptor de larga trayectoria en las Grandes Ligas, regresará para su tercera experiencia esta temporada con los Bravos de Atlanta tras la lesión de Sean Murphy.

El Venezolano suma apenas dos juegos en esta campaña con el equipo que lo firmó como agente libre el año pasado y con el que apenas ha tomado un solo turno de manera oficial, un ponche.

La franquicia de Georgia lo firmó el año pasado, pero no jugó un solo encuentro, sino que estuvo toda la campaña en Triple-A Gwinnett Stripers. Ahí participó en 79 juegos, 58 en este año, con 237 turnos y 43 imparables para un promedio de .181, con OBP de .328, .262 de SLG y OPS de .590.

Este año, Sandy León apenas pudo pararse en el plato el 12 de agosto, contra los Mets de Nueva York recibiendo un ponche. Antes, el 22 de julio, estuvo con el equipo contra los Gigantes de San Francisco, pero no pudo ver acción.

El resto de la zafra ha estado en Triple-A, con 31 indiscutibles en 187 turnos al bate para un promedio de .166, con 19 impulsadas y misma cantidad de anotadas, además de 10 jonrones.

El movimiento se debe al envío de Murphy a la lista de lesionados de 10 días por el desgarro del labrum (labio) de la cadera derecha. Además, llamó al lanzador derecho Dane Dunning a Atlanta y envió al zurdo Hayden Harris a Triple-A Gwinnett.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder