MLB: El receptor Venezolano Luis Torrens entra en lista histórica de los Mets de Nueva York junto a Mike Piazza

Luis Torrens sigue produciendo para los Mets de Nueva York.

El receptor venezolano Luis Torrens hizo historia con los Mets de Nueva York al convertirse en el séptimo catcher en lograr un juego con tres hits y cinco carreras impulsadas. El hito ocurrió el 25 de agosto de 2025, en una victoria 13-3 sobre los Filis de Filadelfia, uniéndose a leyendas como Mike Piazza. Este logro resalta el impacto de Torrens en su primera temporada completa con los Mets.

Leer También: MLB: El presidente de Operaciones de los Mets de Nueva York David Stearns, confirmó que el Larense Carlos Mendoza seguirá para 2026

Luis Torrens entra en lista histórica de los Mets junto a Mike Piazza

La comparación entre Luis Torrens y Mike Piazza subraya sus contribuciones como receptores.

En el juego, Luis Torrens bateó 3 de 4, con un doble, un jonrón de tres carreras y un sencillo, impulsando cinco carreras, igualando su marca personal del 14 de agosto de 2021 con Seattle.

En 2025, Luis Torrens batea .220, con 40 hits, 4 jonrones, 20 RBI y un OPS de .650 en 182 turnos hasta el 25 de agosto.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

En sus últimos cinco juegos, promedia .400, con 6 hits y 7 RBI, según FanDuel.

Defensivamente, lidera la MLB con un 46% de corredores atrapados robando (13 de 28) en 2024.

Mike Piazza, en cambio, tuvo un juego icónico de tres hits y cinco RBI el 2 de mayo de 1998 contra St. Louis, bateando .348, con 4 hits, un jonrón y 5 RBI.

Durante su carrera con los Mets (1998-2005), Piazza bateó .296, con 1,028 hits, 220 jonrones, 655 RBI y un OPS de .915 en 972 juegos, según StatMuse.

Please enable JavaScript play-sharp-fill



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Aunque Mike Piazza es un ícono del Salón de la Fama con números superiores, Luis Torrens, a sus 29 años, aporta versatilidad, jugando 48 juegos en 2024 con .229, 3 jonrones y 15 RBI.

Su desempeño defensivo y su reciente hazaña lo colocan junto a Mike Piazza en la historia de los Mets, destacando el legado venezolano en Queens.

Hender «Vivo» González

Con información de El Fildeo