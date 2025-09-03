MLB: El receptor Venezolano Luis Torrens despachó otro jonrón y tres impulsadas para comandar paliza de Mets sobre los Tigres 12-5

El receptor venezolano continúa aprovechando las oportunidades que le brinda Carlos Mendoza.

Los Mets de Nueva York vencieron de manera clara a Tigres de Detroit, con un claro 12-5 que tuvo como uno de los grandes protagonistas, no solo a Juan Soto y Pete Alonso, sino también a Luis Torrens.

El receptor venezolano fue titular con los metropolitanos, supliendo a su connacional, Francisco Alvarez, quien está de baja por lesión, y respondió de manera clara, sobre todo con gente en base.

Luis Torrens comandó rally de los metropolitanos

Cuando Detroit y Mets todavía estaban parejos, con una ventaja mínima para los neoyorquinos, de 3-2, Luis Torrens contó con la posibilidad de aumentar la ventaja, pues habían par de hombres en las almohadillas.

Estando en conteo de una bola y dos strikes, situándose en una situación de apremio, ante los envíos de Gipson-Long, el catcher supo hacer gala de su sapiencia con el madero para conectar una recta a 93 millas por hora.

Su batazo fue lo suficientemente potente para que tome una distancia de 353, lo cual fue suficiente para que abandone el terreno de juego por el jardín derecho, aumentando la ventaja de Mets de Nueva York, que con esa acción ganaban 6-2.

El receptor venezolano aprovecha las oportunidades con Mets

Tras eso, los neoyorquinos estiraron la brecha hasta el 12-5 definitivo, siendo Luis Torrens una pieza clave para ese resultado, yéndose de 5-2, con tres empujadas y par de anotadas.

Ahora, el venezolano puso su promedio al bate en .229, consecuencia de sus 55 hits enlazados en 240 turnos, consumidos a lo largo de sus 86 presentaciones esta temporada. También sumó su quinto jonrón, cifra que acompaña con 13 dobles, un triple, 29 rayitas empujadas y 18 anotadas.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano