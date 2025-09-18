MLB: El receptor Venezolano Luis Torrens de los Mets de Nueva York regresó a la acción tras su paso por la lista de lesionados

El receptor había quedado fuera desde el 7 de septiembre debido a un hematoma en su brazo derecho.

Los Mets de Nueva York continúan luchando por asegurar un lugar en la postemporada y, en medio de esa batalla, recuperaron una pieza de apoyo importante detrás del plato. El miércoles, el venezolano Luis Torrens volvió a integrarse al roster activo tras pasar 10 días en la lista de lesionados.

El receptor había quedado fuera desde el 7 de septiembre debido a un hematoma en su brazo derecho. Como parte de su recuperación, disputó un solo encuentro de rehabilitación en Triple-A con la filial de Syracuse, donde se fue de 4-0 y recibió dos ponches.

Un día después de esa prueba, ya estaba disponible en la banca durante el duelo en Citi Field frente a los Padres de San Diego.

Mientras tanto, el equipo neoyorquino inició la jornada con una ligera ventaja: un juego y medio sobre Arizona en la contienda por el último comodín de la Liga Nacional, un margen mínimo pero crucial en este tramo de la campaña.

Por otra parte, el titular de la receptoría, el también criollo, Francisco Álvarez, regresó a la acción sin mayores complicaciones. Había salido en la octava entrada del encuentro del martes —un triunfo de 8-3 para los Mets— tras recibir en el brazo izquierdo una recta de 100 millas por hora lanzada por el novato Bradgley Rodríguez, de los Padres.

