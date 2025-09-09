MLB: El receptor Venezolano Luis Torrens de los Mets de Nueva York es enviado a lista de lesionados

El venezolano estará en la lista de 10 días debido a una contusión en el antebrazo derecho.

Malas noticias para Luis Torrens y los Mets de Nueva York. El otro receptor criollo del cuadro neoyorquino ha sido puesto en lista de lesionados por una contusión en el antebrazo derecho.

El equipo de la «Gran Manzana» ha anunciado el movimiento este lunes. Indicando que el Venezolano estará en el listado de 10 días, retroactivo al 7 de septiembre, luego de haber recibido un pelotazo hace unos días contra los Rojos de Cincinnati.

Leer También: MLB: Adición del lanzador Venezolano Jesús Luzardo ha sido clave en la lucha de Filis de Filadelfia

Una ausencia sensible para Luis Torrens, quien, si bien es el suplente del también venezolano Francisco Álvarez, ha tenido mucha participación en esta temporada. Esto luego de las veces que su coterráneo también ha pasado por el listado de bajas.

El carabobeño batea para .225 de promedio con un porcentaje de embasado de .287 y cinco jonrones en 87 juegos, su segunda mayor cantidad de partidos en sus ocho temporadas en las Grandes Ligas (108 en 2021 con Seattle).

A nivel defensivo también ha tenido actuaciones y números destacados. El criollo de 29 años ha atrapado a 18 corredores que intentaron robar base esta temporada, la tercera mejor marca en MLB. Además, muestra un “pop time” (tiempo de soltar la pelota) de 1.87 segundos, que se encuentra en el percentil 97 en las Grandes Ligas.

En el movimiento correspondiente, los Mets subieron a Hayden Senger desde su filial Triple-A en Siracusa, para la serie de cuatro partidos contra los Filis de Filadelfia, en un encuentro entre el líder y el segundo del Este de la Nacional. Senger batea .174 en 30 juegos esta temporada, su primera en las Mayores.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder