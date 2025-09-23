MLB: El receptor Venezolano Freddy Fermín envía a los Padres de San Diego a la postemporada (+Video)

«El Manao» conectó el batazo decisivo para también darle a Bradgley Rodríguez el primer triunfo de su carrera.

¡Habrá frailes en octubre! Y es que los Padres de San Diego sellaron su boleto a la postemporada por segundo año consecutivo, al vencer a los Cerveceros de Milwaukee por pizarra de 5-4. Freddy Fermín conectó el sencillo para dejar a los ‘lupulosos’ en el terreno y llegar a 26 carreras remolcadas en lo que va de campaña.

«El Manao» aprovechó el primer envío de su turno ante Grant Anderson (una sweeper de 81.2mph) en la parte baja de la 11ma entrada, para depositarla de línea en el jardín central y hacer estallar de algarabía a Petco Park.

Es también la cuarta vez en los últimas seis campañas que los Padres confirman su presencia en octubre, luego de hacer lo propio en 2020, 2022 y 2024. Cabe destacar que el equipo, aún tiene posibilidades matmáticas de adueñarse del oeste de la Liga Nacional, dado que están a 2.5 juegos de los Dodgers.

Estrena columna ganadora

La decisión ganadora fue para Bradgley Rodríguez, que obtuvo el primer triunfo de su carrera (1-0), al lanzar en blanco la parte alta de ese 11mo capítulo; permitiendo apenas un hit y un boleto. En cinco presentaciones tiene efectividad de 1.69 en cinco actos y un tercio de labor.

Por su parte, Robert Suárez lanzó en el noveno inning con el juego empatado, retirando a los tres bateadores que enfrentó; dos de ellos por la vía del ponche. De esta forma, reduce su efectividad a 3.01.

Mientras tanto, Luis Arráez pegó sencillo para empatar el juego a tres carreras por bando en el séptimo tramo, culminando la jornada de 5-1 con anotada y su impulsada número 59. Además, el cubano José Iglesias conectó HR y se fue de 5-2 con registrada y una traída al plato.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder