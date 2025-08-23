MLB: El receptor Venezolano Alí Sánchez decide dejar a los Medias Rojas de Boston para ser agente libre

Alí Sánchez pasa a ser agente libre.

El receptor venezolano Ali Sánchez, recientemente designado para asignación (DFA) por los Red Sox de Boston, ha optado por la agencia libre tras superar los waivers, según informó Chris Hatfield. Esta decisión marca el fin de su breve paso por la organización de los Red Sox, donde buscaba un rol como catcher de profundidad. Sánchez, de 28 años, declinó reportarse a Triple-A Worcester, priorizando nuevas oportunidades en el mercado.

Receptor venezolano decide dejar a los Medias Rojas de Boston

Su salida deja interrogantes sobre la receptoría de los Red Sox.

Sánchez, originario de Caracas, fue reclamado por los Red Sox desde los Toronto Blue Jays en agosto de 2025 para reforzar la posición de catcher.

En Triple-A con los Buffalo Bisons, bateó .279/.347/.419 con un OPS de .766, destacando más por su defensa, eliminando a 22 corredores en intentos de robo, según Albat.com.

Sin embargo, su promedio de .185 en 132 apariciones en MLB limitó su impacto en el roster activo de los Red Sox.

La organización lo designó para asignación tras adquirir al primera base Nathaniel Lowe, buscando ajustar su roster de 40 jugadores.

La partida de Sánchez complica la profundidad de los Red Sox en la receptoría, especialmente tras la lesión de Carlos Narváez y las luchas ofensivas de Connor Wong, según NBC Sports Boston.

Aunque pudo haber sido una opción de emergencia, Sánchez optó por buscar un nuevo destino donde tenga más oportunidades.

Los Red Sox ahora dependen de Narváez y Wong, y podrían explorar el mercado para reforzar la posición.

Sánchez, con experiencia en Mets, Cardinals, Marlins y Blue Jays, tiene potencial como catcher defensivo.

Su decisión abre un nuevo capítulo, mientras los Red Sox ajustan su roster para mantenerse en la contienda por los playoffs.

Hender «Vivo» González

Con información de El Fildeo