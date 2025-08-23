MLB: El receptor Larense Gabriel Moreno de los Cascabeles de Arizona regresa a Las Grandes Ligas

El receptor ingresó al lineup de este viernes y, para eso, Arizona designó para asignación al también cátcher venezolano José Herrera.

Gabriel Moreno recibió una gran noticia y es que regresará a las Grandes Ligas después de una larga ausencia, luego de que los Cascabeles de Arizona lo volvieran a llamar, aunque, para ello, tuvieron que salir de otro venezolano.

El receptor Venezolano estuvo fuera de acción por dos meses y medio luego de sufrir una contusión en la mano derecha. Esto ocurrió el pasado 16 de junio, mientras se efectuaba el encuentro entre los Diamondbacks y los Rojos de Cincinnati, donde el lanzador Cristian Mena propinó un envío descontrolado que impactó en la mano descubierta del criollo.

Tras esto, uno de los receptores utilizados por el mánager Torey Lovullo fue otro venezolano, José Herrera. Los de Arizona tuvieron que designar al nacido en San Carlos para asignación para darle espacio en el roster al barquisimetano.

Desde entonces, mientras Herrera dejaba promedio de .187 tras 31 imparables en 166 turnos, con 17 carreras impulsadas con 21 anotadas, Gabriel Moreno preparaba su regreso. Primero estuvo trabajando en su mano antes de volver al diamante, cuando lo asignaron para una rehabilitación con Reno Aces en Triple-A.

En sus seis compromisos con Reno Aces, promedió para .400, con un porcentaje de embasado de .478, un slugging de .850 y un astronómico OPS de 1.328. Entre ellos conectó ocho hits, cinco fueron extrabases, con cuatro impulsadas e igual número de anotadas.

El regreso del receptor larense es una grata noticia para Arizona, que lo ingresó inmediatamente al lineup de este viernes para iniciar su serie de fin de semana contra los propios Rojos de Cincinnati.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder