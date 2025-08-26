MLB: El presidente de Operaciones de los Mets de Nueva York David Stearns, confirmó que el Larense Carlos Mendoza seguirá para 2026

El futuro del venezolano al frente de los metropolitanos parece estar definido.

Los Mets de Nueva York han tenido una temporada 2025 llena de altibajos. Durante una parte importante de la campaña, fueron uno de los mejores equipos de todas las Grandes Ligas, sin embargo, en las últimas semanas han sufrido bastante, lo que ha complicado sus aspiraciones de avanzar a la postemporada.

Si bien el equipo parece recuperar el ritmo poco a poco, el nombre del Larense Carlos Mendoza ha salido a relucir bastante, ya que evidentemente mucha gente le achaca al manager la irregularidad que ha mostrado el equipo metropolitano.

Pero, a pesar del ruido externo que pueda existir, los Mets de Nueva York parecen ya haber tomado una decisión rotunda con respecto a la posible continuidad del venezolano para la temporada 2026.

Carlos Mendoza sigue en 2026

En el podcast «The Show» del New York Times, conducido por Jon Heyman y Joel Sherman, el presidente de operaciones de beisbol de los Mets de Nueva York, David Stearns, confirmó que Carlos Mendoza seguirá al frente del equipo en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

«¡Sí! Mendoza está haciendo un gran trabajo, creo que es la persona indicada para este trabajo», dijo David Stearns, confirmando de esta manera que la novena metropolitana planea continuar con el venezolano como mandamás del equipo.

Para la fecha del 26 de agosto de 2025, Carlos Mendoza tiene récord con los Mets de 159 victorias y 134 derrotas entre 2024 y 2025. Además, en 2024 guio a los neoyorquinos a la postemporada, en donde cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Sin duda, el criollo tiene crédito para continuar con su proyecto en el equipo.

