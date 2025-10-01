MLB: El manager Brian Snitker no seguirá al frente de Bravos de Atlanta, asumirá el rol de asesor dentro de la franquicia

El experimentado manager tomará un nuevo rol dentro de la organización en la temporada de 2026.

El ciclo de Brian Snitker como el manager de Bravos de Atlanta llegó a su fin tras una década marcada por logros históricos, pero también por la reciente decepción de quedarse fuera de la postemporada por primera vez desde el año 2017.

La organización anunció este miércoles que Snitker, no continuará como mánager. Sin embargo, su vínculo con el club todavía no termina: a partir de 2026 asumirá un rol de asesor dentro de la franquicia, con la que ha estado ligado desde 1977 en distintos cargos, primero como jugador, luego como coach y finalmente como dirigente.

La decisión, fue anunciada por el propio estratega el martes a la directiva, se da tras la conclusión de su contrato al cierre de la temporada 2024. Fuentes confirmaron la noticia a Jeff Passan de ESPN.

Deja un gran palmarés

Snitker tomó las riendas de los Bravos en mayo de 2016, de manera interina, luego de la salida de Fredi González. Poco antes de comenzar la campaña 2017, fue confirmado oficialmente como principal.

Su etapa estuvo coronada por el campeonato de la Serie Mundial en 2021, el primero del equipo desde 1995, además de seis títulos consecutivos de la División Este de la Liga Nacional entre 2018 y 2023.

En total, acumuló récord de 811 victorias y 668 derrotas en poco más de ocho temporadas, sosteniendo a Atlanta como un contendiente constante hasta la caída de este año, cuando cerraron con marca de 76-86 y ocuparon el cuarto puesto en su división.

Tras disputar el último juego de la temporada regular, el pasado 28 de septiembre, Snitker reconoció públicamente sus dudas respecto a su futuro.

«He estado indeciso sobre el retiro», admitió. «Nunca había pasado por esto. No estaba seguro de cómo afrontarlo”, dijo.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder