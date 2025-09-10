MLB: El Larense Ranger Suárez de los Filis de Filadelfia llegó a la docena de victorias en la temporada 2025

El zurdo lanzó 6.0 IP, sin permitir carreras, con 3 boletos y 12 ponches, contra los Mets e igualar su tope de 2024 (12-8).

Ranger Suárez llegó a la docena de victorias (12-6) en la temporada 2025, igualando su tope en una campaña (2024, 12-8) en el triunfo de los Filis ante los Mets por 9-3.

El zurdo criollo salió del juego lanzando seis entradas en blanco, de un solo hit, tres bases por bola y 12 ponches para llegar a 140 en la zafra y quedar a cinco de su marca personal (2024).

El venezolano empezó con todo, como se dice en criollo, como una hojilla. Lanzó pelota sin hits ni carreras hasta el quinto tramo con una sola base por bolas, hasta que recibió el sencillo de Brandon Nimmo.

El primer inning lo sacó con un elevado y dos ponches. En el segundo otorgó su primer pasaporte, pero se repuso y lo retiró con otro par de abanicados y una línea al jardinero izquierdo. Mientras tanto, su equipo le dio el respaldo ofensivo que muchas veces le ha faltado, fabricando cuatro carreras.

Llegó el tercer tramo y lo sacó también sin problemas, con otro par de chocolates y un rodado al campo corto y en el cuarto capítulo se lució con trío de ponches, a Soto, Alonso y Vientos.

Fue en el quinto episodio que le conectaron el primer imparable a Ranger Suárez y cuando se metió en relativos problemas. Nimmo le dio sencillo al centro, pero puso a Marte a batear para doble-play. Luego dio boletos seguidos, uno de ellos a Álvarez, pero después consiguió su décimo ponche.

Saltó para la sexta entrada, su última, y la retiró como las demás, por la vía rápida con otro ponche para Soto y Alonso (tres cada uno) y terminar su labor del día para dejar efectividad de 2.77 en 143.0 innings.

Hender «Vivo» González

