MLB: El Larense Ranger Suárez de los Filis de Filadelfia, el mejor de la semana en la Liga Nacional

El zurdo tuvo registro de 2-0 con 13.2 innings lanzados, 21 ponches y efectividad de 1.32 en dos aperturas.

Después de un paso tambaleante, Ranger Suárez volvió a la senda del triunfo al ganar en sus dos salidas de la semana pasada, registro que le valió para ganarse la distinción del «mejor de la semana» en la Liga Nacional.

El zurdo de los Filis de Filadelfia trabajó por espacio de 13.2 innings lanzados, con 21 ponches, una efectividad de 1.32 y un WHIP de 0.51 en sus presentaciones ante los Marineros de Seattle y los Nacionales de Washington.

La primera presentación de Ranger Suárez fue el lunes pasado (18 de agosto) y lanzó por 6.2 entradas permitiendo cuatros hits, dos carreras (limpias), con un jonrón y 10 abanicados, con 102 pitcheos, 70 de ellos en la zona de strike. La segunda fue el domingo (24/8), ahí, estuvo en el montículo 7.0 entradas en las que no permitió carreras, toleró apenas tres imparables con 90 lanzamientos, 63 en strike, con 11 ponches. Ambos registros de abanicados significan la mayor cantidad para el zurdo no solo en lo que va de temporada, sino en su carrera.

Por el lado de la Liga Americana, el mejor fue Vinnie Pasquantino, compañero en Kansas City de Salvador Pérez y Maikel García. El infielder terminó la semana de 29-11, para un promedio de .379, con seis jonrones y 12 carreras impulsadas, contra los Rangers de Texas, en serie de cuatro juegos, y los Tigres de Detroit, en tres partidos.

La jugada de la semana quedó en manos de Fernando Tatis Jr., al robarle un jonrón a Rafael Devers de los Gigantes de San Francisco en Petco Park.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder