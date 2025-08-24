MLB: El Larense Ranger Suárez de Filadelfia se llevó el triunfo y estableció récord personal de ponches ante Washington

El de Pie de Cuesta es firme candidato a ser Jugador de la Semana.

El Larense Ranger Suarez estuvo pletórico la tarde de este domingo ante los Nacionales de Washington. El venezolano se llevó la victoria en el triunfo de los cuáqueros 3-2 sobre los capitalinos.

El de Pie de Cuesta estableció un nuevo récord personal de ponches en un juego con 11.

Suárez tuvo labor de siete entradas completas en blanco, en las que solo permitió tres hits, no otorgó boletos y recetó 11 abanicos, para deja su efectividad en 3.07 y récord de 10-6

Candidato a Jugador de la Semana

Tras su apertura dominical, Ranger Suárez es un sólido candidato a llevarse el Jugador de la Semana de la Liga Nacional, ya que juntando sus dos juegos (lunes 18 y domingo 24) dejó grandes números.

En sus dos últimos compromisos se llevó la victoria, permitió solo siete hits y dos carreras, no otorgó boletos y recetó 21 ponches.

En este mismo encuentro, Rafael Marchán fue el que comandó la ofensiva de los Phillies remolcando las tres carreras. El venezolano pegó un doble que trajo dos al home en el segundo inning y al siguiente, recibió bae por bolas con las almohadillas repletas.

Asimismo, José Alvarado entró a lanzar en el octavo capítulo y no logró concretar un out, otorgando dos boletos y una carrera por Filadelfia.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder