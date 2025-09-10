MLB: El Larense Gabriel Moreno de Cascabeles de Arizona tiene veneno en su bate

Desde que el criollo volvió al lineup, Arizona cuenta con marca de 9-6 y pelea por el comodín.

Desde que el larense Gabriel Moreno retornó a la alineación de Arizona el 22 de agosto al recuperarse de una fractura en el dedo índice de la mano derecha, los ofidios han ganado 9 de 15 juegos, mientras tratan de seguir en la lucha por uno de los comodines de la Liga Nacional con Gigantes, Rojos y Cardenales.

Ver a su receptor titular limitado a 68 juegos hasta el partido del pasado lunes, en el que se fue de 3-2 con su octavo jonrón de la campaña, no era lo que tenía en mente Arizona para este año, luego de que Moreno participara en 111 en el 2023 y apenas 97 en 2024, por diversas lesiones. El de Barquisimeto, bateador sólido y uno de los mejores receptores defensivos de MLB, ha hecho falta cuando ha estado ausente, ya que los Cascabeles llevan marca de 176-179 sin él en las últimas tres campañas, comparada con la de 143-132 cuando han contado con sus servicios detrás del plato.

Con Moreno de vuelta – batea .327/382/.5t1 (OPS de .953) desde su regreso a la alineación hace dos semanas y media – los dirigidos por Torey Lovullo tienen con él su mejor opción en la receptoría, y por mucho.

Contento. Bien agradecido, especialmente con Dios, que me ha dado esa fortaleza de volver después de una lesión que fue un poquito larga”, comentó Moreno. “Regresar con ese ánimo y esa vibra de querer seguir jugando pelota. Y ahí se está viendo el resultado. Empezamos a ganar y espero que sigamos así hasta que se acabe la temporada”.

Ahora, la meta en la cueva del club de Arizona es por fin contar con Moreno durante una campaña completa.



Ése es el objetivo a partir del próximo año, por supuesto. Pero ahora, Moreno y los Cascabeles están convencidos que creen que tienen tareas pendientes este mismo año en la lucha por los playoffs.

“Nosotros no nos vamos a enfocar en los demás. Nosotros vamos a seguir jugando nuestra pelota, como lo venimos haciendo”, dijo Moreno. “Yo sé que ese pequeño chance de clasificar…. tenemos la fe de que se va a cumplir. Yo creo que como venimos jugando pelota, así va a ser”.

En 17 juegos de postemporada, incluida la Serie Mundial que perdieron en 5 juegos contra Texas en 2023, Moreno batea .238 con 4 vuelacercas y una docena de remolcadas.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder