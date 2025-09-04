MLB: El Larense Gabriel Moreno de Cascabeles de Arizona sigue encendido con el bate y no para de producir en la temporada 2025

Los Cascabeles de Arizona se llevaron la serie ante los Rangers de Texas, al ganar dos de tres juegos. En la victoria de este este miércoles, Gabriel Moreno fue una pieza fundamental a la ofensiva y a la defensiva.

En el encuentro de este miércoles, el receptor ligó de 3-1 con una carrera impulsada y dirigió la blanqueada a los tejanos.

Gabriel Moreno desde que fue reactivado de la lista de lesionados, ha conectado al menos un hit en siete de 11 encuentros disputados con los Cascabeles de Arizona, una actuación que ha servido para guiar a las serpientes en cada victoria.

Durante este tramo, el venezolano acumula 12 imparables, incluyendo un par de dobles, dos jonrones y 11 carreras impulsadas. Por otra parte, ha guiado a su equipo a ganar siete juegos durante este tramo entre agosto y los primeros tres días de septiembre.

Si hablamos de su actuación detrás del plato, en los últimos dos choques ante los tejanos, el pitcheo de Arizona permitió solamente tres carreras en 18 innings.

Asimismo, en cuatro de estos 11 juegos, ha podido conducir a sus lanzadores a no tolerar más de tres carreras limpias.

Los Cascabeles de Arizona de esta forma, siguen disfrutando del regreso de Gabriel Moreno a su róster en este cierre de temporada. En primer lugar por su ofensiva y por el otro, por la seguridad que da estando detrás del plato.

Hender «Vivo» González

Con información de El Emergente