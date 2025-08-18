MLB: El Larense Carlos «Cookie» Carrasco, todo un guerrero de 16 temporadas en Grandes Ligas y ahora ha llegado a su fin

Uno de los pitchers Venezolano más exitosos, ahora tomará un merecido descanso.

Tras ser colocado en asignación el pasado jueves por los Bravos de Atlanta, se puede señalar que la exitosa carrera del estelar derecho Larense Carlos «Cookie» Carrasco en las Grandes Ligas ha llegado a su fin, luego de un intenso batallar de 16 temporadas. Es decir, el gran guerrero ahora tendrá un merecido descanso a los 38 años de edad.

Con efectividad de 4.22 en 335 juegos (286 aperturas), Carrasco escribió su propia leyenda sobre el montículo en la gran carpa. Su mejor temporada llegó en 2017, cuando empató el liderato de victorias en ambos circuitos con 18, registró una efectividad de 3.29 en 200 innings y 32 aperturas. Además, terminó de cuarto en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Americana.



En 16 campañas en las Grandes Ligas con Cleveland (2009-2011, 2013-2020, 2024), los Mets de Nueva York (2021-2023), los Yanquis de Nueva York (2025) y los Bravos de Atlanta (2025) el barquisimetano, conocido como “Cookie”, compila una marca vitalicia de 112-105, con dos salvados, 11 juegos completos y 4 blanqueadas. En 1.687.1 episodios permitió 1673 hits, 792 carreras limpias, ponchó a 1696 y otorgó 468 boletos.

En grupo exclusivo

Carlos Carrasco debutó el primero de septiembre de 2009 como abridor de los Indios de Cleveland ante los Tigres de Detroit. El larense figura de sexto en victorias en la lista histórica de los criollos con 112 triunfos.



El líder de este exclusivo grupo es el carabobeño Félix Hernández con 169. Le siguen el caraqueño Freddy García (156), el merideño Johan Santana (139), el carabobeño Carlos Zambrano (132) y el aragüeño Aníbal Sánchez (116).



“Cookie” acumula la cuarta cantidad más alta de ponches en la historia entre los pitchers nacidos en Venezuela (1696), sólo detrás de Félix Hernández (2524), Johan Santana (1988) y Aníbal Sánchez (1774).



Así mismo, aparece de quinto en aperturas entre los criollos con 286 y séptimo en innings trabajados con 1687.1. Ha sido tan notable la fortaleza de Carrasco que es uno de los tres pitchers criollos con 16 campañas en MLB. Los otros miembros del club son Aníbal Sánchez y Francisco Rodríguez.

Hombre de hierro

Carrasco se erigió en el segundo venezolano en abrir un encuentro en las Grandes Ligas, con 38 años o más el pasado 3 de abril cuando inició por los Yanquis. Ese día se llevó la victoria 9-7 ante los Cascabeles de Arizona 9-8 en Yankee Stadium ante 43.382 personas. En total permitió 5 hits y 3 carreras limpias con 5 ponches y 2 boletos en 5.1 capítulos.



Con 38 años de edad, son pocas las opciones que tiene Carrasco de ser llamado por otro equipo en MLB. Es más, por el paso del tiempo, desde 2023 exhibe balance de 8-20, con de 6.36 EFE en 239 innings, incluidos 52 juegos, 50 como abridor.



Sin embargo, en 16 años en las Mayores Carrasco ha sido todo un guerrero que ha derrochado clase sobre el montículo.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder