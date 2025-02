MLB: El Larense Carlos «Cookie» Carrasco pacta contrato de Ligas Menores con los Yankees de Nueva York

El lanzador venezolano Carlos Carrasco y los Yankees de Nueva York han llegado a un acuerdo de Ligas Menores con invitación a los campos de entrenamiento, según informa Jack Curry de Yes Network.

El plan de los Yankees de New York es agregar veteranía a sus entrenamientos de primavera, así como hacen muchos equipos contendientes al título.

Se podría decir que el apodado “Cookie” tiene pocas probabilidades de formar parte de la rotación de los Yankees de New York, misma que, de no ser por lesiones, apunta a estar conformada por Gerrrit Cole, Max Fried, Luis Gil, Carlos Rodon y Clarke Schmith.

Aun así, nunca se puede descartar nada, mucho menos en el béisbol, una lesión inesperada podría abrir un lugar para el venezolano, aunque no sea a largo plazo.

Carlos Carrasco, de 37 años, ha lanzado durante 15 temporadas para los Guardianes de Cleveland y Mets de New York, así que no será nuevo en New York, pero sí en el Bronx. A lo largo de su carrera posee una efectividad de 4.14, 1,662 ponches, 1,641.2 entradas y una marca positiva de 110 victorias con 103 derrotas.

Sin embargo, Carlos Carrasco viene de tener una de las peores temporadas de su carrera. Luego de hacer su inesperado regreso a Cleveland de cara al 2024 tras lanzar durante tres temporadas en los Mets de New York, este posteó una pésima efectividad de 5.64 en 103 entradas con apenas 89 ponches desde el montículo.

El venezolano fue excluido del roster de los Guardianes de Cleveland en el mes de septiembre, descartando todas las probabilidades de volver a lanzar en postemporada, donde posee 3.86 de efectividad a lo largo de apenas tres salidas de por vida.

