MLB: El Larense Carlos «Cookie» Carrasco es puesto en asignación por los Bravos de Atlanta

Solo tres aperturas le duró el nuevo trabajo a Carlos Carrasco, que fue puesto en asignación en la mañana de este jueves por los Bravos de Atlanta. Ela segunda vez este año y tercera en los últimos dos que el venezolano atraviesa por esta situación.

El derecho barquisimetano permitió 22 imparables y 15 carreras (todas limpias) en apenas 13.2 innings de labor, lo que en definitiva llevó a la dirigencia del conjunto del estado de Georgia a tomar la decisión respecto a su permanencia dentro del equipo.

Ahora, los Bravos tienen siete días para cambiarlo a otro equipo, colocarlo en waivers de manera irrevocable, permitiendo que pueda ser reclamado libremente por otra organización, ser dejado libre o asignado a ligas menores, esto último en caso de que culmine el plazo de siete días y ningún equipo lo reclame.

Cabe destacar que jugadores con más de cinco años de servicio pueden rechazar la asignación a ligas menores y optar por la agencia libre.

No obstante, en 11 presentaciones (nueve como abridor), Carlos Carrasco posee foja de 2-2 y efectividad de 7.09 en 45 entradas y dos tercios de trabajo con Yankees y Bravos. Ha ponchado a 34 oponentes y otorgado 17 pasaportes.

A «Cookie» le faltan cuatro guillotinados para los 1.700, tres victorias para las 115 y 12.1 actos de labor para los 1.700.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder