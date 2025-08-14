    MLB: El Larense Carlos «Cookie» Carrasco es puesto en asignación por los Bravos de Atlanta

    «Cookie» pasará por el proceso de asignación por tercera vez en los últimos dos años.

    Solo tres aperturas le duró el nuevo trabajo a Carlos Carrasco, que fue puesto en asignación en la mañana de este jueves por los Bravos de Atlanta. Ela segunda vez este año y tercera en los últimos dos que el venezolano atraviesa por esta situación.

    El derecho barquisimetano permitió 22 imparables y 15 carreras (todas limpias) en apenas 13.2 innings de labor, lo que en definitiva llevó a la dirigencia del conjunto del estado de Georgia a tomar la decisión respecto a su permanencia dentro del equipo.

    Ahora, los Bravos tienen siete días para cambiarlo a otro equipo, colocarlo en waivers de manera irrevocable, permitiendo que pueda ser reclamado libremente por otra organización, ser dejado libre o asignado a ligas menores, esto último en caso de que culmine el plazo de siete días y ningún equipo lo reclame.

    Cabe destacar que jugadores con más de cinco años de servicio pueden rechazar la asignación a ligas menores y optar por la agencia libre.

    No obstante, en 11 presentaciones (nueve como abridor), Carlos Carrasco posee foja de 2-2 y efectividad de 7.09 en 45 entradas y dos tercios de trabajo con Yankees y Bravos. Ha ponchado a 34 oponentes y otorgado 17 pasaportes.

    A «Cookie» le faltan cuatro guillotinados para los 1.700, tres victorias para las 115 y 12.1 actos de labor para los 1.700.

    Hender «Vivo» González

    Con información de Líder

