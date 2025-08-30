MLB: El lanzador Venezolano Pablo López de Mellizos de Minnesota subirá a la lomita este domingo

El lanzador venezolano podría volver a la MLB ante los Reales de Kansas City.

El lanzador venezolano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, tiene previsto regresar a la lomita este domingo para su tercera y última apertura de rehabilitación en ligas menores.

El derecho está teniendo un gran trabajo en Triple-A St. Paul y se enfrentará este domingo en calidad de visitante contra los Toledo Mud Hens para poder cumplir con su preparación antes de volver a las Grandes Ligas.

De acuerdo con MLB.com, el objetivo es que López lance por cinco entradas y realice entre 75 y 80 lanzamientos.

En caso de cumplir de manera exitosa con todo su trabajo se espera que pueda volver a las Grandes Ligas para la serie del próximo fin de semana contra los Reales de Kansas City.

“El objetivo principal es que cuando haga mi primera apertura de regreso con el equipo, no sea como ‘Está en 74 lanzamientos, ¿lo sacamos?’, cuatro entradas y dos tercios, cosas así”, dijo López.

“Estoy bien con eso. Todavía tengo que recordar que han sido casi tres meses con una lesión semi-grave en el hombro, así que vamos a tomar un juego más para sentir cómo estoy físicamente, mecánicamente, en cuanto a pitcheo. Pulir algunas cosas”, agregó.

Durante esta temporada de las Grandes Ligas el venezolano cosecha un récord de cinco victorias y tres derrotas en 11 aperturas, sumando una efectividad de 2.82 y 61 rivales ponchados.

“Todavía estoy tratando de sentir algunas cosas para asegurarme de no preocuparme tanto por mi velocidad o cosas así. Solo asegurarme de que me siento saludable y revisar todas mis marcas con las señales mentales que tengo cuando pitcheo», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder