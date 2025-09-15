MLB: El lanzador Venezolano Pablo López de los Mellizos de Minnesota es nominado al premio Roberto Clemente

El lanzador fue nominado por Mellizos debido a las labores que realiza a favor de niños y animales.

El lanzador venezolano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, ha sido nominado al premio Roberto Clemente que entregan las Grandes Ligas al jugador que más apueta por el apoyo social en diversas comunidades.

La información la dio a conocer este lunes la Mayor League Baseball (MLB) a través de su página web tras recibir la nominación por parte de la novena de Minnesota.

«Cuando se unió a los Mellizos en 2023, Pablo pidió inmediatamente hablar con el Director Ejecutivo del Twins Community Fund, un precursor del entusiasmo y la generosidad por los que Pablo se ha hecho conocido en todo el Territorio de los Twins», dice el texto.

«Su excelencia en el montículo lo ha convertido en un favorito de los fans y en un All-Star, pero su impacto radica en su extraordinario carácter. Pablo ejemplifica el legado de Roberto Clemente como un competidor feroz en el diamante y una fuerza para el bien en la comunidad» agrega el documento.

Mediante su iniciativa «Pablo Day», el lanzador venezolano ha aprovechado cada una de sus aperturas en e Target Field para generar más de 22.000 dólares de apoyo financiero y conciencia para organizaciones locales sin fines de lucro.

Cada una de estas instituciones están destinadas al desarrollo juvenil, adopción de animales, educación y salud infantil, especialmente en hospitales y centros juveniles.

«Cada septiembre, Pablo honra el Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil visitando a pacientes en el Children’s Minnesota y en el University of Minnesota Masonic Children’s Hospital», concluye el texto de su nominación.

